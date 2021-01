Si lancia dal balcone per evitare il Tso: donna in fin di vita Tragica mattinata nel casertano a Piedimonte Matese

Ha visto arrivare i sanitari in ambulanza che dovevano sottoporla ad un trattamento sanitario obbligatorio, è andata in escandescenza e durante la corsa è precipitata nel vuoto dal balcone di casa. Un dramma nel dramma per una giovane donna. E' successo nel casertano a Piedimonte Matese. Alla vista dei sanitari del 118, si è precipitata verso la cucina e da qui il salto nel vuoto sotto gli occhi di familiari e personale sanitario. E' ora in prognosi riservata, avendo riportato un trauma cranico e varie fratture. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.