Autotrasportatore casertano muore in uno schianto sull'A13 La tragedia è avvenuta, nel tratto compreso tra Ferrara Nord ed Altedo

E' casertano l'autotrasportatore morto nello schianto con un'altro autotreno tra la nebbia nell'inferno dell'A13. Entrambi erano muniti di cisterne.

La tragedia è avvenuta, nel tratto compreso tra Ferrara Nord ed Altedo dove si contano nelle ultime ore una decina di incidenti.

L'uomo era alla guida del suo tir e stava procedendo in direzione Sud. Sul posto sono 118, polizia stradale e i vigili del fuoco ma per il povero camionista non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il bilancio dell'A13 è pesantissimo: due morti e 13 feriti, di cui 6 in gravi condizioni. Nella morsa di nebbia e ghiaccio soprattutto mezzi pesanti.