Ancora troppo alto l'elenco dei morti Covid nel casertano Diminuiscono invece i positivi in provincia

Non si arresta la lunga scia di morti da Covid nel casertano. La più alta giornaliera in Campania soprattutto nelle ultime settimane. 588 dall'inizio della pandemia. Alife, Aversa, Casal di Principe, Casapesenna, Cesa, Lusciano, Portico di Caserta San Felice a Cancello le località dove sono avvenuti gli ultimi nove decessi. Decisamente in calo invece l'elenco dei positivi. Se ne contano 72 su 1081 tamponi processati, 164 i guariti delle ultime 24 ore.