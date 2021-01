Salgono a 616 i morti per Covid nel casertano Un triste e lungo bollettino dall'inizio della pandemia

E' un bollettino pesante e preoccupante. Ben 616 morti per Covid da marzo 2020 ad oggi in provincia di Caserta con una impennata negli ultimi giorni. Oggi se ne contano 8 rispettivamente ad Alvignano, Casapesenna, Caserta, Castel Volturno, Mondragone, San Marcellino, San Marco Evangelista, Santa Maria Capua Vetere. In calo i positivi: 104 mentre sono 294 i guariti. In tutta la provincia di Caserta le persone in totale monitorate dall'Asl sono circa 3000.