Ritrovato a Parete l'uomo scomparso a Marcianise Sta bene ed è stato preso in cura dai carabinieri

Sta bene ed è stato preso in cura e rifocillato dai carabinieri, l'uomo che da giovedì scorso aveva fatto temere il peggio dopo essere scomparso nel nulla dalla sua abitazione di Marcianise. Per oltre 24 ore privo di documenti ed eltri effetti personali ha vagato in strada in uno stato confusionale. In suo aiuto erano accorsi, parenti, volontari e forze dell'ordine ma senza esito alcuno. Poi la lieta notizia. L'uomo, stramato, ha chiesto aiuto ai carabinieri, trovando rifugio in caserma a Parete. Sono stati quindi subito avvisati i familiari che lo hanno potuto riabbracciare dopo ore di ansia, paura e trepidazione.