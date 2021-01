Raffiche di vento e pioggia: casertano sotto assedio Week end da tour de force per i vigili del fuoco su tutto il territorio

Interventi a raffica come il vento nel casertano da parte dei vigili del fuoco a causa del maltempo che si è abbattuto in Campania. Alberi e pali pericolanti, rami caduti in strada e persino tabelle pubblicitarie e insegne scaraventate dal vento. Un vero e proprio tour de force per i vigili del fuoco. I danni maggiori ad Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Caserta, Trentola Ducenta, Capua, Cesa, Marcianise, Castel Volturno, Mondragone e Piedimonte Matese. Si contano almeno una trentina di interventi da parte dei vigili del fuoco di Caserta e sei vari distaccamenti. E in autostrada, paura nei pressi dell'uscita di Caianello a causa dell'incendio di un furgone, fortunatamente senza feriti.