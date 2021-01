Omicidio Noviello, preso il latitante dei Casalesi Cirillo deve scontare una condanna a 30 anni. Era sfuggito alla cattura subito dopo la sentenza

Gli agenti della Polizia di Stato di Caserta e i carabinieri hanno fatto irruzione in una abitazione di Acerra, in provincia di Napoli e arrestato il ricercato Francesco Cirillo, ritenuto affiliato al clan dei Casalesi e condannato a 30 anni di reclusione, con sentenza passata in giudicato, per l'omicidio dell'imprenditore Domenico Noviello avvenuto a Castel Volturno nel 2008. Cirillo era sfuggito all'arresto subito dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, lo scorso 20 novembre. L'operazione che ha portato alla cattura di Cirillo, da parte della Squadra Mobile e dei carabinieri del Reparto Operativo di Caserta, e' stata coordinata dalla Procura di Napoli.

"Alla notizia del mancato arresto di Francesco Cirillo, avevamo espresso la nostra forte preoccupazione. Alla notizia dell'arresto odierno dello stesso Cirillo, esprimiamo un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine e alla magistratura che con tenacia hanno continuato a lavorare per fare giustizia", fanno sapere dal comitato anti-camorra Don Peppe Diana.