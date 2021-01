"Nostro figlio prima o poi ci uccide, aiutateci" La denuncia dei genitori e l'immediato arresto da parte dei carabinieri

Hanno denunciato il proprio figlio, preoccupati per i suoi continui gesti di violenza perpetrati nei loro confronti, fino a minacciarli di morte. Una brutta storia di maltrattamenti in famiglia quella portata alla luce dai carabinieri in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane pretendeva continuamente denaro dagli anziani genitori per l'acquisto della droga e alcol, fino a 100 euro al giorno. Una famiglia ridotta sul lastrico. Da qui la decisione di denunciare tutto ai carabinieri e la fine di un incubo.