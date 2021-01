Sorpresi con la droga durante il coprifuoco: arrestati Nei guai due uomini e una donna, tutti ora ai domiciliari

Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tre persone, sorprese in auto nella notte nonostante il coprifuoco in atto. I carabinieri li hanno fermati a Caserta in piena notte. Si tratta di due uomini un 26enne ed un 34enne ed una donna una 35enne, tutti della provincia di Caserta. La droga rinvenuta, del tipo crack e cocaina è stata sequestrata. Per tutti è scattata la misura dei domiciliari.