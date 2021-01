Anziano travolto da un'auto muore in ospedale Non ce l'ha fatta un 80enne investito nella zona di parco primavera a Marcianise

Stava attraversando la strada, per andare in un negozio quando improvvisamente è stato investito da un'auto in transito condotta da un giovane.

La vittima, un 80enne del luogo era stato subito soccorso dal conducente della vettura e successivamente trasportato in ospedale. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito dell'impatto, il suo cuore ha cessato di battere. Sul posto la polizia municipale di Marcianise e i sanitari del 118.

In un primo momento, le sue condizioni erano apparse meno gravi, poi con il passare delle ore il quadro clinico si è aggravato fino al decesso.

Dolore a Marcianise, dove l'80enne, storico commerciante in pensione era molto conosciuto e stimato nella sua comunità.