Tenta il suicidio in casa: salvato dai vigili del fuoco Mattinata di paura in centro a Caserta

Ha tentato di farla finita nella sua abitazione, preannunciando il suo gesto attraverso whatsapp. La corsa contro il tempo da parte di vigili del fuoco e polizia e il salvataggio in extremis. Mattinata movimentata e rocambolesca in via Marchesiello a Caserta. Protagonista del gesto un 38enne del luogo successivamente affidato alle cure sanitarie. Problemi familiari alla base del tentativo di suicidio. L'uomo in preda alla disperazione e in forte stato di agitazione ha avuto una reazione anche contro i caschi rossi entrati in casa con l'ausilio di un'autoscala.