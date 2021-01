Sequestrate due discariche abusive in un'area protetta La denuncia della senatrice Vilma Moronese e l'intervento dei carabinieri forestali

Sequestrate due discariche abusive nell'area protetta del Parco Regionale del Partenio, nel Comune di San Felice a Cancello a seguito di una denuncia della senatrice Vilma Moronese.

"Abbiamo effettuato un sopralluogo congiunto con i carabinieri forestali della stazione di Caserta nel corso del quale, sono stati ritrovati cumuli di lastre di amianto, poste sotto sequestro preventivo mentre è scattato invece il provvedimento penale per due discariche abusive.

Due zone utilizzate evidentemente da criminali senza scrupoli, che arrivano su queste colline e sversano senza alcun tipo di remore qualunque tipo di rifiuto.

Siamo in area parco naturale, ed è davvero uno schifo! Spero che le indagini dei carabinieri forestali, potranno condurre anche ai responsabili di tutto questo.

E mentre a livello nazionale c’è chi si trastulla facendo giochetti politici per far saltare i Governi in un momento così grave con una pandemia in corso, qui ci siamo sempre noi con una guerra da combattere che si chiama Terra dei Fuochi.

Noi c’è la stiamo mettendo tutta ogni giorno - conclude Moronese - oltre alle norme alle leggi, alle proposte, lottiamo contro questi criminali che uccidono la natura e l’ambiente, lottiamo contro la rassegnazione, contro chi fa finta di non vedere o non sapere, contro alcune istituzioni che non collaborano, e nonostante tutto non abbiamo alcuna intenzione di mollare, anzi saremo sempre qui a rilanciare, a crescere e a continuare questa guerra con chi si unirà a noi.

Ringrazio in modo davvero sincero la stazione forestale dei carabinieri di Caserta, uomini che svolgono il loro lavoro in modo egregio e senza sosta, sempre pronti a servire i cittadini e le istituzioni, pur essendo in numero davvero ridotto, problema del quale sono consapevole e che farò presente nelle sedi opportune.

Ringrazio anche i nostri consiglieri comunali Luciano Bernardo e Concetta De Lucia, che ci daranno il loro contributo lavorando all’interno del Comune e sollecitando tutte le azioni che occorrerà intraprendere.

Noi non molleremo mai."