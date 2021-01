Il virus continua a seminare paura nelle scuole Insegnante positiva al Covid a Sant'Arpino e scatta l'isolamento

Il virus continua a seminare paura nelle scuole in Campania. Una insegnante è risultata positiva al Covid a Sant'Arpino in provincia di Caserta. Cinque le classi attualmente in isolamento. I genitori intanto protestano e chiedono la sospensione delle attività.

Una settimana quella che si sta per concludere che ha fatto registrare dati molto preoccupanti nel casertano. Ben 50 i decessi, la media di 7 morti al giorno. In totale dall'inizio della pandemia se ne contano 674.

Sul fronte dei contagi, il bilancio della settimana è di 753 persone positive su 9748 tamponi effettuati. Le zone più colpite restano Caserta, Maddaloni, Marcianise, San Felice a Cancello e Mondragone.