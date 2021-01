Maxi sequestro di droga e due arresti sull'asse Caserta-Napoli Blitz dei carabinieri

58 chili di marijuana sequestrata e due arresti a Lusciano e Giugliano in Campania. Stamane il blitz dei carabinieri. I militari hanno rinvenuto alcuni involucri con all’interno marijuana per un peso complessivo di 45 grammi e nell'abitazione di uno dei due arrestati due buste di marijuana per un peso complessivo di 139 grammi mentre nell'altra, alcuni sacchi di plastica con all’interno ben 58 chili di marijuana. Le persone arrestate sono state condotte in carcere.