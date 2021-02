Sbalzato da due auto: paura per un 60enne Rocambolesco incidente lungo la strada che da Casagiove porta a Caserta

Due schianti uno dietro l'altro, il primo frontale con una vettura e il secondo con un'altra in transito, mentre il conducente era rimasto fermo nell'abitacolo della vettura al centro della carreggiata. E' quanto capitato ad un 60enne di Casagiove. L'incidente è avvenuto in direzione Caserta. L'uomo era alla guida di una mercedes classe A. Sono stati alcuni automobilisti in transito ad allertare immediatamente il 118. I sanitari intervenuti sul posto hanno provveduto a trasportarlo d'urgenza al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove si trova attualmente ricoverato.