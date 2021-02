Orrore in Campania, ucciso bimbo di due anni Tragedia nel casertano. Fermato il compagno della madre

Una notizia di quelle sconvolgendi e atroci che ti lasciano senza respiro. Un bimbo di soli due anni è morto a seguito delle gravissime lesioni riportate. La tragedia è avvenuta a Castel Volturno. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti sarebbe stato ucciso per vendetta dal compagno della madre, quest'ultima di nazionalità liberiana. E' indagato del delitto un uomo di origini ghanesi. La donna, anche lei straniera, è giunta d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ma per il piccolo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Una vicenda ancora tutta da chiarire. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Inchiesta coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.