Concimazione illecita: nei guai un imprenditore Due aree sequestrate dai carabinieri forestali nel casertano

Concimazione illecita, fuori stagione. Per questo motivo è finito nei guai un imprenditore nel casertano. I controlli sono stati eseguiti dai militari appartenenti alla stazione carabinieri forestale di Pietramelara che hanno sottoposto a sequestro le aree in questione, interessate da "spandimento di liquami zootecnici operato in periodo non consentito". Si tratta per gli inquirenti di gestione illecita di rifiuti. La pratica dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è consentita dalla normativa vigente, in deroga rispetto al regime dei rifiuti speciali nei quali essi sono ricompreso, solo a determinate condizioni e nel rispetto di precise modalità, quantità e tempistiche.