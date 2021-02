Lotta all'inquinamento ambientale: sequestrata officina Blitz della polizia in una struttura condominiale nel casertano

Sequestrata dalla polizia a Teverola in provincia di Caserta un'officina meccanica. L'attività è stata condotta dalla squadra amministrativa del commissariato di Aversa, nell'ambito del contrasto alle attività illecite in materia di ambiente sul territorio. Nei guai è finito il gestore, un 30enne, denunciato in quanto sprovvisto di autorizzazioni per la immissione dei reflui nella rete fognaria, per le immissioni di scarichi nell’atmosfera, e sprovvisto della documentazione attestante il corretto smaltimento di rifiuti speciali derivanti dall'attività in questione. Sequestrati ricambi dismessi accatastati, oli e batterie esausti. I locali, ubicati sotto un edificio condominiale, sono stati posti sotto stati sequestrati.