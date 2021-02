Truffa alle scuole: maxi sequestro a Caserta Firmato un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca

Il procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone ha firmato un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, dopo un'articolata indagine, nei confronti di un ex dipendente del ministero dell'universita e della ricerca. Le accuse vanno da peculato e falso materiale in atto pubblico. Coinvolti più istituti scolastici della provincia. Dimostrata l'indebita appropriazione, di una somma pari a ben 445mila euro, oltre al danno erariale quantificato in circa 200mila euro, per indebita percezione di emolumenti.