Bruciano auto rubata e provocano incendio balle di fieno Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Marcianise

Hanno incendiato un'auto risultata rubata, per eliminare con ogni probabilità ogni traccia all'interno e alla fine le fiamme si sono propagate anche in un deposito di balle di fieno, nei pressi di un cavalcavia. E' successo nella zona industriale di Gricignano d'Aversa. E' qui che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con più squadre per spegnere il rogo. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Marcianise intervenuti sul posto.