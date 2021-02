Volturno a rischio esondazione: treni sospesi Maltempo e disagi nel casertano

E' a rischio esondazione in più punti il fiume Volturno, tanto da mettere seriamente in pericolo anche la circolazione ferroviaria. Problemi si sono registrati nelle ultime ore sulla linea Roma-Napoli. Stamane per motivi di sicurezza si è resa necessaria la sospensione del traffico ferroviario fra Caserta e Cassino. Dalle ore 12.00 tutti i treni, che avrebbero dovuto percorrere questa tratta, sono praticamente fermi. "E' in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario". E' quanto ha fatto sapere Rfi. Attivati prontamente bus sostitutivi nella tratta in questione. Situazione dunque particolarmente critica e nelle prossime ore si prevede un ulteriore peggioramento.