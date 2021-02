Ancora auto danneggiate da balordi nel centro di Caserta Si indaga sullo strano fenomeno in città

E' successo per l'ennesima volta. Ladri ancora in azione in centro a Caserta. Prese di mira diverse auto nella zona di Parco Gabriella. Un'azione stile vandali con danneggiamento di finestrini e parabrezzi alla ricerca probabilmente di effetti personali ed altri oggetti. Una sequenza di furti che ci riporta agli anni 80-90 quando molte auto venivano prese di mira dai malviventi per asportare all'interno apparecchi stereo. Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine a cui si sono rivolti i malcapitati dopo l'ennesima notte di scorribande.