Il Covid non dà tregua nel casertano: muore sindacalista Attenzione puntata sulle prossime feste considerate ad alto rischio

Il Covid non dà tregua nel casertano. E' morto all'ospedale di Maddaloni un operaio e sindacalista della Whirlpool di Carinaro. Si tratta di un 50enne, sposato con tre figli e delegato della Fiom-Cgil. Dolore tra i colleghi e negli ambienti sindacali.

Ed è ancora allarme nelle scuole in provincia. 125 alunni e 4 insegnanti sono in quarantena. Fanno parte tutti dell'istituto comprensivo di Teverola. La chiusura delle scuole resta in vigore fino al prossimo 19 febbraio.

Attenzione puntata sulle prossime ricorrenze, San Valentino, carnevale, festa della donna considerate ad alto rischio contagio. Sindaci orientati ad emettere ordinanze fino al prossimo 8 marzo.