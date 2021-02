Sale il numero dei detenuti colpiti dal Covid nel casertano In Campania sono 20 finora in totale i contagi tra le sbarre

Nel casertano il numero più alto di detenuti affetti da Covid. Se ne contano 20 in totale in Campania di cui: 9 a Carinola, 5 a Secondigliano, 3 a Poggioreale e 1 a Salerno. Due i ricoverati al Cotugno. A confermarlo è il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello.

"Nella casa di reclusione di Carinola tutti i detenuti, per due volte sono stati sottoposti a tampone. Una parte che ha avuto contatti con i contagiati vive in isolamento precauzionale e sono monitorati costantemente. Sono saltati alcuni permessi, temporaneamente, perché i detenuti che dovevano uscire sono in isolamento sanitario.

Occorre in tutte le carceri della Campania, compresi gli istituti per minorenni e quello militare di santa Maria Capua Vetere, somministrare tamponi periodicamente a detenuti, personale penitenziario ed operatori sanitari, per prevenire e successivamente debellare il virus, rispettare i protocolli sanitari, riservare in ogni Istituto sia un reparto per i contagiati che per quelli che devono essere isolati."