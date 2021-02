Covid: ancora tre vittime nel casertano L'Asl sta monitorando 3437 persone positive al Covid in tutta la provincia

Ancora tre vittime nel casertano, cinque nell'arco di 24 ore. Le ultime, due a Pratella ed una a Sessa Aurunca. In calo invcece il numero dei positivi. Se ne contano 78 su 813 tamponi processati nell'ultimo bollettino dell'Asl di Caserta. Marcianise, Mondragone, Santa Maria Capua Vetere e Caserta le località in cui si sono avuti più contagi. In totale nella provincia di Caserta allo stato attuale l'Asl sta monitorando 3437 persone positive al Covid.