Rischio lockdown nel casertano, positivo bimbo di pochi mesi Un nuovo focolaio nel piccolo comune di San Prisco dove la comunità è preoccupata

Preoccupa e non poco la situazione in un piccolo comune della provincia di Caserta interessato da un focolaio. Siamo a San Prisco, non molto distante da Santa Maria Capua Vetere, altro centro tra quelli sorvegliati speciali. 46 positivi nel giro di poco tempo. Una escalation che ora preoccupa la comunità a partire dal sindaco. Tra i contagi delle ultime ore, si è aggiunto anche un bimbo di pochi mesi. Si tratta di persone per lo più appartenenti allo stesso nucleo familiare tra cui bambini e adolescenti. In arrivo restrizioni pesanti in paese per tutelare l'intera comunità.