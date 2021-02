Furti: notte di terrore nel casertano, paura per due bambini Malviventi sorpresi in una villetta mentre tentavano di rubare un'auto

Erano più di due persone, hanno fatto irruzione in una villetta e stavano cercando di portare via un'auto. Momenti di terrore nel cuore della notte a Trentola Ducenta in provincia di Caserta per una coppia di coniugi e i loro due figlioletti. L'uomo che si è subito accorto della presenza di qualcuno nel piano basso dell'abitazione, ha affrontato la banda trovandosi faccia a faccia nel garage, fino a metterli in fuga. Una notte da incubo che rimarrà per sempre impressa nei suoi occhi e della moglie rimasta sola con i bimbi. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.