Droga ordinata via chat, nei guai una coppia casertana Due arresti da parte dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Vairano Scalo, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio due persone di 41 e 44 anni del casertano. I militari hanno sorpreso la donna nei pressi della villa comunale di Vairano Patenora frazione Scalo, mentre cedeva 9 dosi di crack per un peso complessivo di 3,20 grammi ad una acquirente che le corrispondeva la somma in denaro contante pari a 140 euro.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata a carico della spacciatrice, effettuata presso l'abitazione occupata unitamente al convivente, ha consentito di rinvenire, sul tavolo della cucina, un bilancino di precisione e materiale in cellophane necessario per il confezionamento delle dosi, oltre a 0,30 grammi di crack, occultati in un mobile del salotto.

La cessione dello stupefacente attraverso messaggi. Alla fine l'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, mentre la donna ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.