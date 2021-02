Covid: si chiude una settimana difficile nel casertano Ben 22 decessi e contagi con picchi in salita in alcuni comuni

Ben 22 decessi e contagi con picchi in salita in alcuni comuni del casertano. E' un quadro quello tracciato dall'Asl che resta particolarmente allarmante. Sono 736 i morti dall'inizio della pandemia ad oggi. 1035 i positivi sempre in quest'ultima settimana. Le realtà più a rischio restano: Caserta e Maddaloni, Marcianise, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca, Santa Maria Capua Vetere, Teano e Aversa. Gli ultimi guariti sono invece 797. Un buon numero. Ma la lotta è ancora lunga e a preoccupare sono anche qui le varianti. L'appello unanime dei sindaci è rivolto soprattutto ai giovani a restare a casa in modo particolare nelle ore serali e ad evitare assembramenti nei luoghi pibblici durante tutte le ore del giorno. E questo vale anche per gli adulti.