Terra dei fuochi: controlli, denunce e sanzioni In campo le unità interforze nel territorio tra Caserta e Napoli

Un'operazione a largo raggio che ha visto scendere in campo ancora una volta le unità interforze sotto il coordinamento delle prefetture e questure di Caserta e Napoli. L'attività si è concentrata nel territorio di Santa Maria Capua Vetere e Casoria. Nel mirino delle forze dell'odine lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Sono state controllate 4 attività imprenditoriali e commerciali, 2 sequestrate, 83 persone identificate, 3 denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali e 3 sanzionate, 45 i veicoli controllati, 3 sanzionati, circa 15.850 metri quadri di aree sequestrate così come 30 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Elevate sanzioni per oltre 6.474,34 euro. Le persone denunciate dovranno rispondere di gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e scarti delle lavorazioni.