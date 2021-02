Agente penitenziario muore stroncato dal Covid In lutto la piccola comunità di Carinaro nel casertano

Non ce l'ha fatta Adriano Cirelli, il valoroso sovrintendente della polizia penitenziaria casertano in servizio nel carcere di Poggioreale. 58 anni, originario di Carinaro è deceduto in ospedale a causa del Covid. Lascia moglie e figli. In lutto l'intera comunità e la sua grande famiglia della polizia penitenziaria di cui Adriano faceva parte con grande impegno, professionalità e spirito di servizio. Un grande servitore dello stato, apprezzato per la sua onestà e garbo nel lavoro da tutti i suoi colleghi.