Quattro arresti e sequestro beni per 15 milioni di euro Inchiesta della Dda di Napoli nel casertano

Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la Dda, insieme ai carabinieri, alla guardia di finanza e nucleo speciale polizia valutaria di Roma ha dato esecuzione a misure cautelari emesse dal Gip presso il tribunale partenopeo. Sequestrati beni per 15 milioni di euro ed seguite 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, nonché 2 misure cautelari personali di natura interdittiva nei confronti di altrettanti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso in associazione mafiosa, turbativa d’asta, corruzione, abuso d’ufficio e riciclaggio dei capitali illeciti. Eseguito un decreto di sequestro preventivo di aziende e quote societarie per circa 15 milioni di euro.