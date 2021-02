Presidente Asi Caserta: «Intimidita e pedinata» La denuncia di Raffaella Pignetti: «Informati questura e Prefetto»

La Presidente del Consorzio ASI di Caserta, Raffaela Pignetti, ha reso noto di aver presentata denuncia alle Autorita' inquirenti in quanto "negli ultimi mesi e' stata oggetto di anomali episodi di monitoraggio e controllo delle proprie attivita' e dei propri spostamenti da parte di ignoti". "Le gravi e riscontrate condotte, intensificatesi negli ultimi mesi - si legge in una nota -, hanno alimentato il timore per l'incolumita' personale della presidente". "Ho provveduto immediatamente a dare informazione alle Autorita' competenti, di cui ho piena fiducia . scrive la Presidente del Consorzio ASI di Caserta - , affinche' vengano definitivamente accertate le responsabilita' di queste non piu' tollerabili pressioni e condotte intimidatorie". Di quanto accaduto e' stata data tempestiva notizia, si conclude nella nota, sia alla Questura che al prefetto affinche' possano essere assunti tutti i provvedimenti necessari a tutela dell'incolumita' personale della presidente.