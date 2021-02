Vaccinato e positivo alla variante inglese: è grave Apprensione a Pietravairano per le sorti di un 52enne

Un 52enne di Pietravairano, sanitaro già precedentemente vaccinato è risultato positivo alla variante inglese. A confermarlo è stato il sindaco Marianna Di Robbio. La situazione in paese è piuttosto seria e il timore è che vi possano essere altre forme di varianti positive.

Sospesa l'attività didattica in presenza fino al prossimo 6 marzo, chiusura del cimitero e sospensione del mercato.

Stop alle attività didattiche in presenza anche a Parete, dove c'è stata un'ordinanza da parte del sindaco Gino Pellegrino. Il provvedimento riguarda il plesso di via Veneto dell'Istituto Comprensivo “Basile-Don Milani”.

Ed è di Grazzanise la donna di 77 anni morta per Covid ad Ancona in ospedale dove era stata ricoverata per una serie di patologie pregresse.