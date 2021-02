Terra dei fuochi, nuovi sequestri e denunce Operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi

Operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. In azione per l'operazione "Action day" nella Terra dei fuochi 27 equipaggi per un totale di 67 unita' interforze,. Sono state controllate 9 attivita' imprenditoriali e commerciali, di cui 3 sequestrate, 72 persone identificate, di cui 4 denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali e 6 sanzionate, 60 veicoli controllati, 3 sanzionati e 2 sequestrati, circa 2.026 mq di aree sequestrate, oltre 36.749,67 euro di sanzioni comminate.