Covid, dramma carceri, Ciambriello: Fate presto con i vaccini Appello urgente dopo l'ennesima morte di un agente in Campania

"Chiedo alle autorità sanitarie campane, al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria di avviare al più presto la vaccinazione nelle strutture chiuse del carcere, sia per agenti di polizia penitenziaria che per i detenuti che ne facciano richiesta, visto l'elevato stato di promiscuità e di rischio. In molte Regioni sono iniziate le vaccinazioni per agenti di polizia penitenziaria." E' l'appello del garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello.

"Un agente di polizia penitenziaria,50 anni, padre di due figli, è morto per Covid 19 nell'ospedale di Maddaloni. E' il quarto agente in Campania, come sono quattro i detenuti morti per Covid e il medico sanitario di Secondigliano.

Il Virus è entrato da mesi dietro le sbarre e la sua avanzata non pare arrestarsi.

Comunico altresì che la magistratura di Sorveglianza ha prorogato, fino alla fine di Aprile, le licenze a casa per i semiliberi"