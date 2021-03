Altri quattro decessi nel casertano: il Covid non perdona Il virus torna a circolare prepotentemente

Il virus torna a circolare prepotentemente nel casertano e i numeri restano allarmanti. Altri 4 decessi nelle ultime 24 ore e 305 nuovi casi positivi. In lutto le comunità di Casagiove, San Cipriano d'Aversa e Villa Literno. Tasso di positività che stando agli ultimi numeri, si è attestato al 9,98%.

Contagi sempre altissimi ad Aversa, Casapulla, Caserta, Gricignano di Aversa, Macerata Campania, Maddaloni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Orta di Atella, Parete, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere.

In molti comuni così come sta accadendo in varie città campane, i sindaci stanno adottando provvedimenti drastici, vietando lo stazionamento nei luoghi pubblici mediante apposite ordinanze.