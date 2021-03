Ladri di rame: arrestata una coppia nel casertano Nei guai due persone sorprese in flagranza di reato

I carabinieri della stazione di Castel Morrone, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, due persone di 29 e 44 anni entrambi del luogo.

I due, un uomo e una donna, sono stati sorpresi dai militari mentre stavano asportando circa 200 metri di cavi in rame e 11 Kg di ottone dal deposito ubicato nel cantiere edile aperto in via San Pietro, presso il campo sportivo comunale.

Gli arrestati sono stati rattenuti presso le camere di sicurezza dell’arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.