Dramma nel carcere di Carinola, la solidarietà dell'Osapp Visita nella struttura da parte del segretario regionale Osapp Campania e del suo vice

"La battaglia contro il Covid-19 è ancora in atto e la direzione con il comando supportate dal Prap, stanno mettendo in campo tutte le forze per scongiurare nuovi contagi attraverso uno screening con tamponi rinofaringei giornalieri per l'esiguo personale di Polizia Penitenziaria rimasto in sede, il tutto all'interno di una tensostruttura della protezione civile collocata nell'interno struttura. Ciò avviene anche per la popolazione detenuta nelle aree detentive."

E' quanto afferma il segretario regionale Osapp Campania Vincenzo Palmieri e il suo vice, Luigi Castaldo in visitaa stamane alla casa di reclusione di Carinola nel casertano nel quale hanno perso la vita tre agenti.