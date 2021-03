Non ce l'ha fatta la giornalista e blogger Valeria D'Esposito La morte a causa di complicazioni dovute al Covid

Una notizia tristissima che ha addolotato il mondo dell'informazione. Dolore in Campania per la tragica scomparsa della giornalista casertana Valeria D’Esposito.

Aveva 49 anni compiuti lo scorso 15 febbraio. Era il cuore pulsante del portale Visit Campania ed una delle blogger più conosciute della regione. In tanti, alla notizia della morte, la stanno ricordando con affetto sui social. La scomparsa nelle scorse ore a causa di complicazioni dovute al Covid.

In un post su facebook ispirandosi a Papa Francesco, in questo momento così difficile aveva scritto: "Siamo chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo... ma solo insieme." Che sia di esempio per tutti.

Amava raccontare così le bellezze e le eccellenze del territorio: "Cantina Vesuvio Winery della famiglia Russo, in quella parte della nostra Campania dove la terra si mescola con lava, lapilli e cenere, e che gode di un fantastico affaccio sul golfo e Capri. Momenti di assoluta bellezza trascorsi nel vigneto, tra le pergole vesuviane e i grappoli pieni, lungo il sentiero delle cisterne che riporta indietro nel tempo, e nell'elegante Villa Ester, dove prendono vita le cooking class. Qui Maurizio ed Ester hanno creato un magnifico punto di riferimento per trascorrere giornate di relax ai piedi del Vesuvio." E solo uno dei suoi tanti reportage curati con passione e amore per la sua terra.