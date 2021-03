Sorpreso con 60 grammi di cocaina purissima: arrestato E' stato fermato ad un posto di blocco a poca distanza dal ponte del Garigliano

E' stato sorpreso in auto con 60 grammi di cocaina purissima. I carabinieri hanno arrestato durante un controllo sulla statale domitiana un 44enne di Santi Cosma e Damiano. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato ad un posto di blocco a poca distanza dal ponte del Garigliano e trovato in possesso della droga pronta per essere spacciata.