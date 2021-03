Trovato cadavere all'interno di un casolare abbandonato Tragedia nelle campagne di Villa Literno

Lo hanno trovato privo di vita, impiccato, in un casolare abbandonato nei pressi della strada provinciale. La tragedia si è verificata a Villa Literno, in località Torre del Monaco. E' qui, in un terreno isolato che l'uomo ha deciso di farla finita, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione. La vittima è un 50enne nepoletano. La sua scomparsa era stata denunciata dai familiari al 113. Nessun segno di violenza sul corpo, salma restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.