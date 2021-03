Ladri armati di spranghe nel casertano: è caccia a un Suv nero Al vaglio degli inquirenti un video che potrebbe inchiodare i malviventi

E' caccia alla banda che da giorni sta seminado terrore in provincia di Caserta, mettendo a segno e tentando furti anche in pieno giorno. L'ultima azione, a Casapesenna. Qui i malvivanti hanno cercato di fare irruzione all’interno di una villetta, riuscendo quasi a forzare la porta di ingresso. Tentativo che però non è andato a buon fine. Gli inquirenti sono sulle tracce di un Suv nero, utilizzato dai ladri. Preziose le immagini video realizzate dagli stessi residenti, al fine di acciuffare la banda.