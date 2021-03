Aumentano i guariti ma non si arrestano i decessi La settimana comincia così in provincia di Caserta

Due nuovi decessi, rispettivamente a Casapulla e San Nicola la Strada, ma c'è un dato confortante che riguarda il calo dei contagi. Se ne contano 234 in questo avvio di settimana con 303 pazienti che si sono negativizzati, dopo aver sconfitto il virus. 1605 i tamponi processati nelle ultime ore. I pazienti attualmente monitorati dall'Asl sono in totale 7157.

Oggi in totale i decessi elencati nel bollettino Asl in Campania sono stati 43. Un numero complessivo decisamemente alto. 1313 i nuovi positivi. Nei vari ospedali, sono 171 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in aumento rispetto alla scorsa settimana.