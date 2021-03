Traffico internazionale di farmaci: Campania coinvolta 18 misure cautelari emesse dal gip di Latina. Blitz anche a Caserta, Napoli e Avellino

Figura anche la Campania con Caserta, Napoli e Avellino nel maxi blitz dei carabinieri del Nas di Latina che nelle province di Firenze, Milano e La Spezia, ha portato stamane all'emissione di 18 misure cautelari emesse dal gip di Latina.

Destinatari dei provvedimenti: persone appartenenti a un’associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di farmaci di provenienza illecita, operante tra l’Italia e la Gran Bretagna. Oltre 100 militari del comando carabinieri per la tutela della salute e dei comandi provinciali interessati sono stati impiegati impiegati per notificare i 18 provvedimenti.

L’indagine ha portato alla luce una sorta di sistema sanitario parallelo che andava ad incrementare le casse della criminalita. I farmaci illecitamente ottenuti una volta raccolti presso depositi abusivi, localizzati a Sant’Antimo, venivano spediti, con corriere, nel Regno Unito.

Gli approfondimenti investigativi condotti, mediante attività tecniche, ricognizioni fotografiche di pacchi postali destinati all’estero (Gran Bretagna), reiterati servizi di pedinamento, acquisizioni di video presso farmacie per l’identificazione dei soggetti coinvolti, l’esame di una moltitudine di dati e di documentazione sanitaria (circa 10.000 ricette), hanno consentito di risalire al modus operandi dei componenti dell’intera struttura associativa e al recupero, con contestuale sequestro, di 260 confezioni di farmaci (per un valore complessivo di circa 10.000 euro) e di 650 ricette mediche oggetto di furto.