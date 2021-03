Rapina in un'area di servizio: in azione finti finanzieri Bottino circa ottomila euro. E' caccia ai malviventi

Erano in quattro, si sono spacciati per finanzieri e dopo aver minacciato titolari e dipendenti di un'area di servizio, immobilizzandoli, si sono fatti consegnare il denaro contenuto in cassaforte. Un bottino pari a circa ottomila euro. Momenti di terrore a Pignataro Maggiore. I malviventi dopo aver raggiunto il loro obiettivo hanno fatto perdere le proprie tracce. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Capua. Fortunatamente nessuna delle vittime è rimasta ferita.