Tre vite spezzate dal Covid nel casertano tra cui un 37enne In lutto anche il sindacato per la scomparsa di Francesco Vinciguerra a Maddaloni

Dolore nel casertano per l'ennesima giovane vita spezzata spezzata dal Covid. E' toccato ad un 37enne di Aversa, fratello dell'allenatore del Real Agro Aversa. Persona conosciuta e stimata.

In lutto la società calcistica: "Un lutto che ci lascia senza parole, una morte che non ci farà dormire. Siamo vicini al nostro tecnico e a tutta la famiglia De Stefano in questo momento di profondo dolore. Le condoglianze forse in questi casi non bastano. Solo tanto silenzio, le lacrime di tutta la Real Agro Aversa".

E a San Cipriano d'Aversa, si registra il decesso di un nuovo dipendente comunale. Il secondo in un mese. Cordoglio da parte del sindaco Vincenzo Caterino e dell'intera amministrazione comunale.

In lutto anche il sindacato per la scomparsa di Francesco Vinciguerra, figura di spicco della Fillea Cgil di Caserta.

Così la collega Irene Velotti: "Ciccio è la storia della Fillea Cgil di Caserta. Un delegato, un amico, un fratello, sempre disponibile, generoso e altruista ma soprattutto sempre a difesa dei diritti dei lavoratori. Siamo distrutti e disorientati, perchè nel giro di due settimane questo maledetto virus ci ha strappato il nostro carissimo compagno. Non lo dimenticheremo mai, Ciccio sarà sempre nei nostri cuori".

Contagi purtroppo complessivamente in aumento in tutta la provincia di Caserta: 314 gli ultimi positivi e 3 i morti.