Focolaio in caserma: ricoverato al Cotugno il comandante Situazione particolarmente critica a Macerata Campania

E' ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli, il comandante della caserma dei carabinieri di Macerata Campania, dopo essere risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni vengono giudicate piuttosto serie e tutto i militari in servizio sono in quarantena. Rinforzi sono arrivati dalla compagnia di Santa Maria Capua Vetere per far fronte all'emergenza in atto.

Gli ultimi dati in provincia di Caserta:

Superate le 900 vittime dell'inizio della pandemia. Ieri altri 4 decessi. 291 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono di più: 308.

A Cancello ed Arnone una delle zone più a rischio: il sindaco Raffaele Ambrosca con un'apposira ordinanza ha disposto la chiusura di tutti i bar, dove sussiste maggiormente il pericolo di assembramento incontrollato di persone, anche con riferimento all’attività da asporto, dalle 15 del sabato e fino a tutta la domenica fino alla durata della zona rossa in Campania.