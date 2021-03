Farmacie nel mirino dei malviventi nel casertano Non si arresta la scia di furti in provincia

Hanno forzato l'ingresso, si sono introdotti all'interno, portando via medicinali e denaro. Un colpo studiato alla perfezione e forse su commissione quello portato a termine nel casertano a Gioia Sannitica in una farmacia.

I proprietari che abitano nello stesso palazzo non si sarebbero accorti di nulla. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Piedimonte Matese, che contano di poter acciuffare la banda attraverso le telecamere presenti nella zona. Una scia di furti che purtroppo non si arresta in tutta provincia e che potrebbe ultreriormente mettere a dura prova cittadini e commercianti in queste festività pasquali.