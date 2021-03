Terzo carabiniere stroncato dal Covid nel casertano Non ce l'ha fatta il comandante della stazione di Macerata Campania

Terzo carabiniere stroncato dal Covid nel casertano. Non ce l'ha fatta purtroppo il comandante della stazione dei carabinieri di Macerata Campania Baldassarre Nero. La scorsa notte il suo cuore ha cessato di battere nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli dove era stato stato ricoverato ricoverato nei giorni scorsi a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute. Aveva 49 anni. Originario di Marcianise viene ricordato per la sua abnegazione e zelo nel suo delicato lavoro. Un carabiniere modello attivamente impegnato in silenzio anche nel sociale.